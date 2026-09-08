Чеснок на шее и мази в нос: педиатр развеяла мифы о защите от гриппа в детсаду

С наступлением сезона простуд родители вооружаются чесноком на шее, мазями для носа и эфирными маслами в надежде защитить ребенка от гриппа и ОРВИ. Однако врач-педиатр Красногорской клинической больницы Екатерина Щербинина в беседе с REGIONS предупреждает: часть этих методов не имеет доказанной эффективности, а некоторые могут привести к ожогам и дерматитам. Реально работающая профилактика в детсаду выглядит иначе — и начинается с вакцинации.

Народные методы защиты от простуд в детских садах — тема, обрастающая мифами. Один из самых стойких — ношение чеснока на шее. Как пояснила Екатерина Щербинина, убедительных научных данных об эффективности такого способа нет, зато высок риск раздражения кожи, дерматита и даже химического ожога при попадании сока на чувствительные участки.

Не работает и так называемая «защитная» мазь, нанесенная в нос. Она не создает надежного барьера от вирусов, а при бесконтрольном использовании способна пересушивать и раздражать слизистую. Эфирные масла, агрессивные растирания и ингаляции над паром педиатр также относит к опасным экспериментам. Помещать в нос чеснок, лук или масла, не предназначенные для этого, категорически не рекомендуется — это может причинить ребенку реальный вред, но не защитит от инфекции.

Что же действительно работает? Основной и самый надежный способ профилактики именно гриппа — вакцинация. В условиях детского сада также важны простые, но системные меры: регулярное мытье рук, запрет на трогание лица грязными руками, соблюдение кашлевого этикета и обязательное проветривание помещений. Заболевшие дети должны оставаться дома — это базовое правило, позволяющее прервать цепочку распространения инфекции.

Если в группе началась вспышка ОРВИ, стоит по возможности сократить тесные контакты и посещение многолюдных закрытых мест. При появлении температуры, слабости или кашля ребенка нельзя вести в сад — и не только ради его восстановления, но и ради безопасности других детей. Возвращаться в коллектив можно, когда температура держится нормальной не менее 24 часов без жаропонижающих, а общее состояние позволяет активно участвовать в режиме дня без постоянного индивидуального ухода.