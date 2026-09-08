Зайти за грибами и не вернуться: в лесах Звенигорода активизировались медведи

Грибной сезон в Звенигороде преподнес местным жителям неожиданную находку: вместо привычных даров леса 7 сентября грибники наткнулись на свежие следы крупного хищника — бурого медведя. Охотоведы в беседе с REGIONS связали появление косолапого в этих местах с естественной миграцией молодых особей, которые ищут новые территории, и напоминают: популяция медведей в Подмосковье официально превысила 100 особей и продолжает расти.

Леса Звенигорода в этом году привлекли не только любителей тихой охоты. Как сообщил охотовед Валерий Аксенов в беседе с REGIONS, свежие медвежьи следы, обнаруженные грибниками, — не случайность. Звери регулярно заходят в этот район из Можайского округа, а также из Тверской и Смоленской областей. Молодые особи, расселяясь, активно осваивают новые угодья, и Подмосковье оказывается в зоне их интереса.

По словам специалиста, за последние пять-семь лет медведи все чаще выходят за пределы привычных лесных массивов и приближаются к населенным пунктам. Причина — значительный рост популяции. На 2026 год численность бурых медведей в Московской области официально превысила 100 особей. Неофициальные оценки биологов, учитывающие мигрирующих животных, называют цифру 130–140. Такой прирост стал возможен благодаря полному запрету на отстрел и усилению охраны — вид занесен в Красную книгу региона.

В связи с этим охотовед призывает жителей и гостей Подмосковья к предельной осторожности. Встреча с медведем в лесу — событие редкое, но крайне опасное. Не рекомендуется шуметь, оставлять еду на стоянках и тем более пытаться покормить или прогнать животное. Эксперт советует аккуратно покинуть место обнаружения следов и сообщить о находке специалистам. Грибникам и любителям прогулок рекомендуют пока воздержаться от посещения отдаленных, малоизведанных участков леса и внимательно следить за официальными предупреждениями МЧС.