Строительная готовность нового корпуса поликлиники в Нахабино составила более 40%

В Нахабино Красногорского округа уже почти наполовину построили новый корпус поликлиники. Степень строительной готовности объекта составила более 40%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Корпус строится на Институтской улице в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. На площадке трудятся более 40 строителей. Также задействованы две единицы спецтехники.

На объекте завершаются монолитные работы, ведется устройство стен и перегородок. Кроме того, проводится переустройство инженерных коммуникаций.

Площадь пятиэтажного корпуса составит более 7,5 тыс. кв. метров. Его соединят с основным зданием поликлиники теплым переходом на уровне четвертого этажа.

Корпус рассчитан на 550 посещений в смену. В нем смогут получать медпомощь более 60 тыс. человек. В здании обустроят все необходимые помещения, в том числе дневной стационар для детей на восемь коек. Корпус откроют в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.