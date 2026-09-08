Названы способы распознать таксомоторное прошлое машины при покупке

На вторичном рынке нередко встречаются автомобили, которые отработали свой ресурс в такси, но продаются как «редко используемые» с небольшим пробегом. Даже после профессиональной химчистки и замены чехлов интенсивная эксплуатация оставляет характерные следы. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал в беседе с REGIONS , на какие детали обратить внимание, чтобы не купить машину, которая проработала в такси несколько лет.

Внешний блеск и свежесть салона — не главные ориентиры при покупке подержанного авто. Бывшее такси можно замаскировать, но скрыть последствия постоянной работы почти невозможно. Один из ключевых сигналов — несоответствие заявленного пробега реальному состоянию. Если одометр показывает 80 тысяч километров, а водительское кресло просело, руль затерт до блеска, педали стерты, а кнопки управления имеют заметные следы эксплуатации, продавец, скорее всего, недоговаривает.

Егоров советует присмотреться и к кузову. У таксистов на машинах обычно множество мелких сколов и царапин, а оттенки краски на разных элементах могут различаться после частых ремонтов. Особый индикатор — дверные проемы и пороги: пассажиры постоянно задевают их ногами, и потертости там появляются очень быстро.

Салон расскажет о машине больше, чем продавец. Даже после дорогой химчистки стоит изучить задний диван, дверные карты и ремни безопасности. Если эти элементы изношены сильнее, чем можно предположить по пробегу, это признак интенсивной пассажирской эксплуатации.

Проверка по VIN и изучение сервисной истории обязательны. Настоящая нагрузка автомобиля хорошо видна в записях о техобслуживании: у такси масло меняют чаще, и регулярность этих операций бывает неожиданно высокой. Автоэксперт предупреждает: насторожить должен слишком свежий внешний вид машины с подозрительно низким ценником. Иногда продавец вкладывается в косметический ремонт именно перед перепродажей, чтобы скрыть реальное состояние. Поэтому независимый осмотр у специалиста перед сделкой — трата, которая с высокой вероятностью окупится, уберегая от дорогостоящего ремонта в будущем.