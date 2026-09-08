Из Судана в Долгопрудный: травматолог Санька пополнил коллектив местной больницы

В Долгопрудненской клинической больнице приступил к работе новый травматолог-ортопед, приехавший в Россию из Судана. Саад Мохамед Хуссейн Харун живет в стране уже почти десять лет, и за это время Россия стала для него второй родиной. Коллеги уже приняли врача в коллектив и даже придумали для него привычное русское имя — Саша, а иногда и Санька. Подробности узнала редакция REGIONS .

В приемном отделении Долгопрудненской клинической больницы теперь работает новый специалист. Саад Мохамед Хуссейн Харун, травматолог-ортопед родом из Судана, приехал в Россию около десяти лет назад и успел интегрироваться в систему здравоохранения Московской области. До перехода в ДКБ он работал в Орехово-Зуевской больнице, где накопил солидный опыт оказания экстренной помощи пациентам с травмами.

Приемное отделение — одна из ключевых точек больницы, куда стекаются пациенты с переломами, ушибами и другими повреждениями. Именно здесь врач должен быстро оценить состояние пострадавшего и определить, нуждается ли он в госпитализации или может лечиться амбулаторно. Теперь эту работу выполняет суданский специалист.

В коллективе нового сотрудника встретили радушно. Коллеги быстро помогли ему освоиться и даже изменили его имя на более привычный для русского уха лад — в больнице его называют Сашей, а по-дружески — Санька.

Сама Долгопрудненская клиническая больница подчеркивает, что кадровое пополнение повысит доступность травматологической помощи для жителей округа.