Вместо «по собственному желанию»: в Подмосковье придумали топ-5 ироничных заявлений на увольнение

Сентябрьские рабочие дедлайны и осенняя хандра способны вывести из себя даже самого стойкого сотрудника. Житель Павловского Посада Егор Колчин нашел способ посмеяться над этой проблемой — он составил ироничный список формулировок для заявлений на увольнение, который мгновенно разлетелся по соцсетям и вызвал понимающие улыбки у горожан. Об этом пишет REGIONS .

Стандартная фраза «по собственному желанию» для многих звучит слишком сухо и казенно. Егор Колчин предложил внести в кадровое делопроизводство долю искренности и драматизма. В его топ-5 вошли такие перлы, как «прошу уволить в связи с окончанием срока терпения» или «признать состояние „я все свела, но ничего не сходится“ тяжелой профессиональной травмой».

Особое внимание привлекли формулировки про эмоциональное выгорание как вредный фактор и просьба расторгнуть договор «ради сохранения остатков душевного равновесия и выхода в нулевое сальдо по нервам». Не обошлось и без честного признания: отпуск нужен «с единственной целью — забыть коллег как страшный сон».

Сотрудники кадровых служб и руководители местных предприятий, наткнувшись на подборку в сети, шутку оценили. Однако, как сообщается, многие на всякий случай перепроверили реальные стопки заявлений от своих подчиненных — мало ли кто вдохновился примером.

Психолог Марьяна Усова, комментируя феномен, посоветовала не спешить с радикальными решениями. По ее мнению, если «сальдо по нервам» стремится к нулю, лучшим лекарством станет прогулка на свежем воздухе в парке «Меленки» или на берегу Клязьмы, а не увольнение. Однако сам факт того, что список вызвал такой резонанс, говорит о том, что тема трудового выгорания осенью знакома многим.