В Ногинске будущих родителей пригласили на День открытых дверей в местном роддоме
День открытых дверей пройдет в роддоме Ногинской больницы
Фото: [Пресс-служба Ногинской больницы]
День открытых дверей для будущих родителей пройдет в родильном доме Ногинской больницы 10 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Посетителей ждут консультации со специалистами учреждения, экскурсия и розыгрыш палат. Для посещения потребуются паспорт и бахилы или сменная обувь.
«Мы готовы подробно ответить на вопросы гостей, рассказать о подготовке к родам и показать, как организована работа учреждения. Уверен, что такая встреча поможет будущим мамам чувствовать себя более спокойно и уверенно», — отметил заведующий роддомом Игорь Нигай.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поликлинику на 1 тыс. посещений в Королеве.