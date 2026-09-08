В Подмосковье временно ограничат автомобильное движение через два переезда. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Ограничения введут с 9 сентября на переезде у остановочного пункта Луговая в Лобне и на переезд у деревни Криулино в Павловском Посаде. Причиной станут ремонтные работы.

На переезде в Лобне проведут работы по смене рельсов, шпал и резинокордового покрытия. Движение автомобилей будет ограничено с 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября, а также в те же часы 10 и 11 сентября. В качестве объезда рекомендуется пользоваться Северным обходом Лобни.

В Павловском Посаде проведут работы по замене рельсов. Ограничение на движение будет действовать с 00:00 до 04:00 9 сентября. Объезд возможен по Носовихинскому шоссе или через деревню Субботино.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.