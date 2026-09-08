Ремонт линий освещения провели вдоль региональных дорог 9 округов Подмосковья

В Подмосковье за неделю отремонтировали 11 линий освещения вдоль дорог

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Подмосковье за неделю отремонтировали 11 линий освещения вдоль региональных дорог 9 округов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Жуковском, Павловском Посаде, Фрязино, Воскресенске, Подольске, Балашихе, Люберцах, Истре.

К примеру, в Жуковском отремонтировали освещение на улицах Гагарина и Кооперативной, в Балашихе на Носовихинском шоссе в деревне Черное, в Люберцах — на Красковском шоссе в Малаховке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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