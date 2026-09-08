Ремонт линий освещения провели вдоль региональных дорог 9 округов Подмосковья
В Подмосковье за неделю отремонтировали 11 линий освещения вдоль дорог
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье за неделю отремонтировали 11 линий освещения вдоль региональных дорог 9 округов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в Жуковском, Павловском Посаде, Фрязино, Воскресенске, Подольске, Балашихе, Люберцах, Истре.
К примеру, в Жуковском отремонтировали освещение на улицах Гагарина и Кооперативной, в Балашихе на Носовихинском шоссе в деревне Черное, в Люберцах — на Красковском шоссе в Малаховке.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.