Студентам рассказали о возможности подтверждения права на льготный проезд в пригородных поездах через MAX

В ЦППК рассказали студентам о возможности подтверждения права на льготный проезд в пригородных поездах через российский мессенджер MAX. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, чтобы подтвердить свое право на льготный проезд в электричке, можно просто предъявить цифровой ID. Эта функция стала доступна для учащихся с 1 марта.

Для кассиров и контролеров компании уже провели соответствующие инструктажи.

