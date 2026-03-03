Студентам рассказали о возможности подтверждения права на льготный проезд в пригородных поездах через MAX
Фото: [ЦППК]
В ЦППК рассказали студентам о возможности подтверждения права на льготный проезд в пригородных поездах через российский мессенджер MAX. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, чтобы подтвердить свое право на льготный проезд в электричке, можно просто предъявить цифровой ID. Эта функция стала доступна для учащихся с 1 марта.
Для кассиров и контролеров компании уже провели соответствующие инструктажи.
