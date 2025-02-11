Студентам Университета им. Вернадского представили работу онкодиспансера Подмосковья
Подмосковные студенты ознакомились с работой областного онкодиспансера
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Учащимся факультета «Сестринское дело» Университета им. Вернадского представили работу областного онкодиспансера. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Студенты посетили отделение разведения химиотерапевтических препаратов, отделение химиотерапии, онкологическое отделение №7. Также ребятам рассказали о специфике работы медсестер.
«Особое внимание было уделено вопросам общения с пациентами и их родственниками, ведь эмоциональная поддержка часто становится важным элементом успешной терапии», — отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи диспансера Жанна Дроздова.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой многопрофильной больницы в Балашихе.