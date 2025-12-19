Студентки Губернского колледжа вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Твой ход»
Представительницы Подмосковья победили на всероссийском конкурсе
Фото: [Министерство образования Московской области]
Студентки Губернского колледжа Александра Логачева и Яна Антошина вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Твой ход». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Логачева обучается специальности «Преподавание в начальных классах», Антошина — поварскому и кондитерскому делу.
Цель конкурса — поддержать активную молодежь и поспособствовать развитию студенческого самоуправления. По его итогам были названы 200 победителей, в число которых вошли представительницы Подмосковья.
Помимо этого, Логачева вошла в 20-ку лучших участников от СПО. Теперь она примет участие в финальном Всероссийском студенческом форуме, который пройдет в столице.
