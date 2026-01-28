Студенты и преподаватели Подмосковья за два дня очистили от снега территории более 400 объектов

Студенты и преподаватели колледжей и техникумов Подмосковья за два дня помогли очистить от снега территории более чем 400 социально значимых объектов. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

На уборку вышли более 2 тыс. учащихся и около 300 работников образовательных учреждений. 28 января они привели в порядок территории почти 250 социально значимых объектов. В работе также задействовали спецтехнику.

Например, студенты Можайского техникума очистили от снега территорию детсада в поселке Строитель. Ребята из Одинцовского техникума убрали снег у городской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после первого в этом году мощного снегопада в регионе убрали рекордное количество снега.