Студенты из Красногорска будут проходить обучение в образовательном центре «Сириус»

Студенты из Красногорска пройдут обучение в «Сириусе»
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
В октябре 17 студентов Красногорского хореографического училища ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» отправятся в Краснодарский край, чтобы принять участие в образовательной смене «Искусство балета» центра «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.
Там они будут проходить обучение по программе «Хореография: классический танец (балет)» – заниматься с ведущими педагогами, получать опыт исполнения хореографического репертуара, принимать участие в мастер-классах и концертах.
Мероприятие пройдет при поддержке художественного руководителя направления, народной артистки России, лауреата Государственной премии страны Светланы Захаровой и народного артиста РФ, лауреата государственных премий РФ Николая Цискаридзе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.