Студенты из Красногорска будут проходить обучение в образовательном центре «Сириус»

В октябре 17 студентов Красногорского хореографического училища ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» отправятся в Краснодарский край, чтобы принять участие в образовательной смене «Искусство балета» центра «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.