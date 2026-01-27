Студенты из Подмосковья передали подарки школьникам Луганска
Фото: [Министерство образования Московской области]
Студенты Центра информационно-технологической подготовки колледжа «Энергия» из Богородского округа передали подарки учащимся школы № 4 им. Салькова в Луганске. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Цель акции — укрепить связи между двумя регионами и поддержать образовательный процесс.
«Мы надеемся, что эта небольшая акция вдохновит на дальнейшие добрые дела и укрепит дружеские связи между нашими регионами», — отметила замдиректора по воспитанию центра Екатерина Дашевская.
