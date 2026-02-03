Студенты Подмосковья приняли участие в акции «Снежный десант РСО»

Подмосковные студенты приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках проекта студенты подмосковных вузов, колледжей и техникумов помогали расчищать от снега территории социальных учреждений, а также парковые и дворовые территории, пешеходные зоны.

К примеру, ребята из Губернского колледжа в Серпухове привели в порядок территорию мемориала, а также провели встречи со школьниками. Учащиеся Щелковского колледжа помогли расчистить территории у Вечного огня и медицинских объектов.

Отдельные выезды состоялись в Звездном городке и Мытищах. Там ребята привели в порядок территории в преддверии встречи космонавтов, возвращающихся с МКС, а также пешеходные дорожки.

