Студенты Подмосковья расчистили от снега территории более 90 социально важных объектов

В Подмосковье прошла акция «Снежный десант». Мероприятие объединило более 500 студентов колледжей и техникумов региона, передает Министерство образования Московской области.

В рамках акции учащиеся расчищали территории социально значимых объектов от снега. Работы велись в десятках населенных пунктов Подмосковья.

Всего были расчищены территории более 90 социальных объектов, в том числе школ, детсадов, медучреждений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и дворов.

Ранее о ходе уборки снега в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.