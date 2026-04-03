Ступинская прокуратура взяла под контроль расследование пожара, в котором погиб малолетний ребенок

В деревне Жилево городского округа Ступино 2 апреля произошло возгорание в частном жилом доме, которое унесло жизнь малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По имеющимся данным, на момент возникновения пожара в здании находилась жительница с сыном. Женщина была на 2-м этаже дома — ей удалось спастись, выпрыгнув из окна. Ребенок, родившийся в 2024 году, в это время находился один на 1-м этаже и не смог покинуть горящее здание. После того как пожарные ликвидировали возгорание, на месте происшествия обнаружили тело погибшего мальчика.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания. Пока приоритетной версией считается аварийная работа электросети.

Ступинская городская прокуратура взяла под особый контроль выяснение всех обстоятельств трагедии. Сотрудники ведомства следят за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

