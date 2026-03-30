Суд поддержал постановление Управления о нарушении АО «Почта Банк» Закона о рекламе
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного СМС-сообщения и входящих звонков без предварительного согласия на получение рекламы.
Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-50600/26).