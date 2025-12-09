Суд поддержал постановление Управления о нарушении АО «Почта Банк» Закона о рекламе

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им звонка рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-76433/25).