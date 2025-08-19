Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении Администрацией Одинцовского г.о. Московской области

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «УК Рерик Сервис» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.

Администрация не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал Администрации Одинцовского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-244667/24).