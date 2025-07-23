Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Торговая строительная компания Сармад» и ООО «БСИ» Закон

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЭТС» были представлены сведения о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Торговая строительная компания Сармад» и ООО «БСИ», совершенных в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Сергиев Посад».

ООО «Торговая строительная компания Сармад» не согласилось с решением и предписанием Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «Торговая строительная компания Сармад» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-114065/25).