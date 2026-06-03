Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АктивПроект» на действия Заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских работ: «Газификация д. Кишкиниха» Талдомского городского округа Московской области».