Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АктивПроект» на действия Заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских работ: «Газификация д. Кишкиниха» Талдомского городского округа Московской области».
Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Мособлгаз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело А40-341156/25).
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».