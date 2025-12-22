Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ООО «Хартия» нарушившей Закон о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова» Российской академии наук о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Хартия».

ООО «Хартия» не согласилось с решением и предписанием Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Хартия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-316537/2024).