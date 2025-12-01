Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ПАО «Т Плюс» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Текон МТ» на действия ПАО «Т Плюс» (Заказчик) при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки продукции «Мембранные модули ультрафильтрации» для нужд Филиала «Свердловский».
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Текон МТ» обоснованной и выдало обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Т Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-207261/25).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».