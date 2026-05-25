Суд поддержал решение о включении сведений в отношении АО «Связь инжиниринг М» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» о внесении сведений в отношении АО «Связь инжиниринг М» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по обеспечению работоспособности автоматизированной системы мониторинга и управления уличным освещением.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Связь инжиниринг М» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-18630/26).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.