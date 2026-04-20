Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ЧОП «Империя безопасности» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения «Спортивный Комплекс Мещера» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание охранных услуг.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО ЧОП «Империя безопасности» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-176257/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.