Суд поддержал решение о включении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о. Дубна МО о внесении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Хозяйствующий субъект не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал хозяйствующему субъекту в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-69096/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.