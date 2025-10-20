Суд поддержал решение о включении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о. Дубна МО о внесении сведений в отношении хозяйствующего субъекта в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Хозяйствующий субъект не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал хозяйствующему субъекту в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-69096/24).