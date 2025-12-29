Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Аластар» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств с использованием запасных частей.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Аластар» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-221011/25).