Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Авир» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Истра» о внесении сведений в отношении ООО «Авир» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание прачечных услуг.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Авир» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-215126/25).