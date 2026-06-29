Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЧОО «Амофор» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» о внесении сведений в отношении ООО «ЧОО «Амофор» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание охранных услуг.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЧОО «Амофор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-104998/26).