Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЧОП Зевс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. Яковенко» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг охраны объектов, имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности.