Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЧОП Зевс» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. Яковенко» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг охраны объектов, имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ЧОП Зевс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-56725/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.