Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Эксперт-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Долгопрудный Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Эксперт-Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на строительство сетей дождевой канализации в районе жилых домов.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Эксперт-Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-60742/25).