Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Элевит ТМ» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «ДЗКС» о внесении сведений в отношении ООО «Элевит ТМ» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования.