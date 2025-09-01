Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Эльтечо» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Балашиха Московской области о включении ООО «Эльтечо» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по сносу здания.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Эльтечо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-77026/25).