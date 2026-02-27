Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Энергосетьпроект» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения «Городское Хозяйство» о внесении сведений в отношении ООО «Энергосетьпроект» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию фонтанов.