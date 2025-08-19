Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО Фирма «А-БИО» в реестр недобросовестных участников аукциона
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Комитета по конкурентной политике Московской области о внесении сведений в отношении ООО Фирма «А-БИО» в РНУА по факту уклонения Общества от заключения договора аренды земельного участка.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО Фирма «А-БИО» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-16508/25).
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 20.03.2025). *РНУА – реестр недобросовестных участников аукциона.