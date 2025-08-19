Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ГОСТ» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МУ «Дворец спорта «Егорьевск» о внесении сведений в отношении ООО «ГОСТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на прокладку тепловых сетей в Спортивно-оздоровительном лагере «Ракета».

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ГОСТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-39230/25).