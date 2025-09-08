Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Ковчег» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Ковчег» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение комплекса работ по получению необходимых разрешений и согласований, выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и поставке оборудования, вводу объекта в эксплуатацию в рамках реализации проекта «Строительство гаража на пять машино-мест».