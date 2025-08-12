Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Медикал Партс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница» о внесении сведений в отношении ООО «Медикал Партс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию общебольничной медицинской техники и оборудования.