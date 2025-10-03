Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Мелодия Ландшафта» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение, представленное Администрацией городского округа Долгопрудный Московской области, о внесении сведений в отношении ООО «Мелодия Ландшафта» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на разработку проектной и рабочей документации по озеленению территорий.