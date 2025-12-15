Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Меркурий» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Одинцовского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Меркурий» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях Одинцовского городского округа в 2024 году.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Меркурий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-9764/25).