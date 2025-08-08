Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Ньютонс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «Ньютонс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку микроскопа стереоскопического в комплекте.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Ньютонс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-271029/24).