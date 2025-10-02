Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ПСК Маммонт» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Одинцовского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «ПСК Маммонт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту хоккейной коробки.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ПСК Маммонт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-57800/25).