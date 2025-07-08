Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ПТБ „Форт Транс“ в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ МО «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «ПТБ „Форт Транс“ в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг подразделения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства ГБУ МО „Мосавтодор“.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ПТБ „Форт Транс“ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-6608/25).