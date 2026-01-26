Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Реанимация» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку изделий медицинского назначения.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Реанимация» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-201180/25).