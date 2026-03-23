Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Росло» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации муниципального округа Истра Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Росло» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийных многоквартирных домов.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Росло» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-280433/25).