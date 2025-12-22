Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Росло» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации муниципального округа Истра Московской области по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийных многоквартирных домов.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Росло» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-280433/25).