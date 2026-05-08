Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Спанпро» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «Спанпро» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку халатов хирургических (операционных) стерильных для нужд ГБУЗ МО «КПЦ».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Спанпро» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-81085/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.