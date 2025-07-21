Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стандарт» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Стандарт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на капитальный ремонт ограждения внутренней запретной зоны.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стандарт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-31079/25).